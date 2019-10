Bologna - Lazio, Krejci: “Prima della partita Mihajlovic ci ha parlato di vita”

Brividi forti al Dall'Ara per Bologna - Lazio. La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina ha ancora una volta emozionato milioni di appassionati, commossi dinnanzi al coraggio del tecnico dei rossoblu. La carica emotiva si percepiva nell'aria, e dev'essersi amplificata enormemente nelle ore prima del match in albergo, dove il serbo ha tenuto il discorso pre-partita ai sui giocatori. Ladislav Krejci, autore del gol dell'1-0, ha confessato alla RAI un aneddoto sulle dichiarazioni di Sinisa al gruppo: "Prima della partita con il mister abbiamo parlato non solo di calcio e di questioni tecniche, ma anche delle sfide che la vita ti mette davanti" - dice l'esterno ceco, che continua con le dichiarazioni del post-partita - “Volevamo vincere per lui. Ma (Mihalovic ndr) ci ha detto di essere orgoglioso della nostra prestazione contro una squadra forte come la Lazio”.

