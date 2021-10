Bologna - Lazio, le probabili formazioni: cambia la difesa, dubbio Immobile

PROBABILI FORMAZIONI - Superato abbastanza agevolmente l'ostacolo Lokomotiv Mosca in Europa League, la Lazio torna in campo in campionato dopo il grande successo nel derby contro la Roma. Ad attendere i biancocelesti ci sarà il Bologna, protagonista di un avvio di campionato abbastanza altalenante e reduce dal brutto KO contro l'Empoli. Il match del Dall'Ara è in programma domenica 3 ottobre con calcio d'inizio ore 12:30. Sarri mette ancora mano al suo undici titolare e ovviamente cambia qualcosa rispetto alla sfida di giovedì. Tra i pali torna Reina che prende il posto di Strakosha. In difesa Marusic si riprende il posto a destra, mentre Luiz Felipe farà coppia con Acerbi. A centrocampo vanno verso una maglia da titolare tutti e tre i big del Comandante: Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco c'è qualche dubbio in più. Scelte abbastanza obbligate sugli esterni. Vista l'indisponibilità di Zaccagni, saranno ancora Pedro e Felipe Anderson le ali del 4-3-3. Da monitorare invece le condizioni di Immobile, uscito nel primo tempo della gara con il Lokomotiv per un problema al flessore. Tutti si augurano che il bomber si sia fermato in tempo. Qualche dubbio c’è e dunque Muriqi si tiene pronto per sostituirlo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson,Immobile (Muriqi), Pedro. All. Sarri