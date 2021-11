Bologna, Mihajlovic affronta Mourinho: "Tra noi qualche litigio. Quand'è arrivato a Roma..."

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato il match nel corso della conferenza stampa. Il servo, ex calciatore della Lazio, ne ha approfittato per spendere parole di stima nei confronti di José Mounrinho: "Lui è un grande allenatore, siamo anche amici, ogni tanto ci messaggiamo, mi fa piacere vederlo. L'ho sempre apprezzato, come allenatore e soprattutto come uomo. Col Catania ricordo che andammo a vincere 3-1 sull'Inter che avrebbe fatto il triplete, poi lui fece quella battuta su Lo Monaco che mi ha fatto ridere. Poi abbiamo litigato, quando è arrivato a Roma ci siamo un po' beccati ma durante una riunione con gli arbitri ci siamo chiariti e abbiamo fatto amicizia. Mi è stato vicino anche durante la malattia e non lo dimentico, è sempre stato carino con me. Veniamo da due Paesi dove furbizia, rispetto e lealtà sono importanti".

