Bologna, Mihajlovic ct della Nazionale infermieri: "Non dimentico ciò che è stato fatto per me"

FNOPI - la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche - ha fondato la Nazionale infermieri di calcio allo scopo di sostenere attività benefiche di grande valore. L'assocazione, che rappresenta in Italia gli oltre 456 mila infermieri iscritti all'Ordine, è guidata da Barbara Mangiacavalli: "Gareggiare significa saper affrontare il sacrificio di esserci e di essere sempre presenti, preparati e pronti. Valori, questi, che contraddistinguono la professione infermieristica e che animano ora tanti nostri colleghi impegnati in questa nuova sfida che rappresenta anche un segnale di ripartenza per i professionisti in prima linea contro la pandemia. Vogliamo dare il nostro contributo sostenendo progetti benefici che possano dare un'ulteriore spinta al nostro Paese".

MIHAJLOVIC CT - A guidare la Nazionale, un ct d'eccezione. Si tratta di Sinisa Mihajlovic che, a novembre 2019, raccontò "la sua esperienza al Sant'Orsola e testimoniava la grande professionalità e umanità degli operatori sanitari, una squadra importantissima nella sua lotta contro la leucemia". Si legge nella nota: "Ora è diventato ufficialmente il commissario tecnico della squadra nazionale mista di calcio di quegli stessi infermieri che, da Nord a Sud, nei mesi di pandemia hanno dato il loro fondamentale contributo alla lotta al Covid che tutti i giorni aiutano i cittadini, dalla prevenzione alla cura".

LE PAROLE DI SINISA - La presidente Mangiacavalli e il capitano, Daiana Campani, hanno consegnato la maglia ufficiale della squadra a Mihajlovic, che ha commentato: "Durante questa pandemia hanno rischiato la vita per quella degli altri, sacrificando e portando sul viso i segni della fatica. Io non voglio dimenticare quello che è stato fatto per me e per tutti noi".

