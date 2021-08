Calciomercato, l'Atalanta cerca un rinforzo per la fascia: Lazzari l'ultimo nome

L'Atalanta è alla ricerca di un rinforzo per la fascia. Hateboer è fuori dai giochi: anche se non si opererà, infatti, salterà le prime gare per l'infortunio rimediato al quinto metatarso del piede sinistro. La prima scelta del club sembrerebbe rispondere al nome di Davide Zappacosta. Lirola è sempre più vicino all'Olympique Marsiglia, per cui la Dea sarebbe ripiombata su un suo vecchio pallino di mercato. Come riporta l'Eco di Bergamo, si tratterebbe di Manuel Lazzari della Lazio. Con il cambio allenatore, l'ex Spal sta lavorando per confermare il posto da titolare anche con Sarri in panchina. I biancocelesti lo venderebbero a venti milioni di euro: al momento rimane uno dei nomi appuntati sul taccuino.

