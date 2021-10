Bologna, Mihajlovic: "Ho chiesto alla squadra di farmi un regalo speciale oggi..."

Una giornata che non potrà mai dimenticare quella di oggi. Sinisa Mihajlovic è diventato nonno per la prima volta, la figlia Virginia ha dato alla luce la sua primogenita Violante ma il tecnico del Bologna dovrà ancora attendere per vederla, prima c'è il match di questa sera con il Napoli. Proprio nel pre gara il tecnico ha espresso il suo desiderio per la giornata di oggi: "Ho parlato con la squadra, gli ho detto che per me è un giorno speciale. Non mi è mai successo un evento così importante il giorno della partita, quando eravamo in camera gli dicevo che rimarrà sempre di me questa gara. Ogni volta quando dovrò festeggiare il compleanno della mia nipotina mi verrà in mente questa gara, gli ho chiesto di lasciarmi il ricordo col sorriso. Vorrei ringraziare tutto il reparto di ginecologia del Fatebenefratelli, li ringrazio e so che è tutto a posto".

