Bologna - Mihajlovic, incontro positivo: tecnico e società avanti insieme

Il Bologna e Mihajlovic proseguono insieme. Come riportato da Il Resto del Carlino stamattina a Casteldebole il tecnico ha incontrato la dirigenza rossoblù al gran completo: il meeting, durato un'ora e mezza, è servito per mettere le basi in vista della prossima stagione. Mihajlovic, sotto contratto fino al 2023, proseguirà a Bologna per la soddisfazione del presidente Saputo. Argomenti di discussione sono stati il ritiro (si svolgerà dal 14 luglio a Pinzolo) e il calciomercato, in particolare la parentesi Marko Arnautovic: ieri il fratello agente era a Bologna per un’ulteriore chiacchierata con la dirigenza rossoblù, e il probabile arrivo (caldeggiato dal tecnico) sarà un collante per il binomio Bologna - Mihajlovic.

