Bologna, Thiago Motta è una furia con l’arbitro: “Non so dove finiremo”

Thiago Motta non ci sta. Nella conferenza stampa post Monza-Bologna, il tecnico rossoblu ha sfogato tutta la sua rabbia per le scelte arbitrali. Al centro della questione il gol annullato a Ferguson per un presunto fallo commesso da Zirkzee che però sembra non esserci. Queste le parole dell'allenatore: "Sono quattro episodi decisivi in sei partite. Sbaglio io perché non posso prendere giallo e sbaglia Saelemaekers perché non deve prendere il rosso, non deve perdere il controllo. Poi il gol annullato. A me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli così chiari, evidenti, che vedono tutti mi dispiacciono tanto. Ma mi dispiace anche per l'arbitro che ha commesso questi sbagli davanti al pubblico. E' come se io metto dall'inizio la mia squadra in dieci. Dobbiamo alzare il livello, io per primo. Dovrei controllarmi ma ci riesco, mi dispiace anche per i tifosi perchè anche per loro non posso reagire così. Poi in campo chiaramente è stato un delirio. Mi dispiace perché di queste cose ne parliamo anche prima delle partite, essere leali e giocare bene a calcio. però c'è stata una terza squadra oggi in campo che non riesco a capire. Lo dico sinceramente: mi dispiace anche per l'arbitro. Non vorrei essere al suo posto adesso. E' come se io commetto lo sbaglio di mettere in campo dall'inizio dieci giocatori e non undici. Io penso sempre che noi dobbiamo aiutare l'arbitro, ma anche lui deve aiutare noi. Alcune situazioni sono incredibili. Se il ritmo è questo non so dove andremo a finire".