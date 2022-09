Bonanni: “Milinkovic? Sta bene alla Lazio. Mi sembra strano che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato è agli sgoccioli, tra poche ore il gong finale che segnerà la fine della sessione estiva e darà appuntamento a tutti a gennaio con la finestra invernale. Hanno tirato un sospiro di sollievo i tifosi e la Lazio per la permanenza di Sergej Milinkovic Savic, il centrocampista come ogni anno è stato al centro del mercato ma nessuna offerta adeguata è stata fatta recapitare al presidente Lotito. A tal proposito si è espresso Massimo Bonanni ai microfoni di TMW, queste le dichiarazioni: “Milinkovic credo che avrebbe la voglia di andare a fare la Champions, ma a Roma sta bene e lo sta dimostrando anche sul campo. Uno insofferente non farebbe certe prestazioni. Mi sembra strano che nessuno in Europa ci abbia provato veramente a prenderlo. Bene per la Lazio però”

In merito al pareggio contro la Sampdoria, l’ex calciatore ha affermato: “La Lazio invece ha fatto per 89 minuti un'ottima partita. Se Marcos Antonio avesse gestito meglio la palla non avrebbe preso il gol. La prestazione rimane comunque”

