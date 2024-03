Brasile, Vinicius scoppia a piangere in conferenza stampa: il fatto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Scenderà in campo nel suo Bernabeu ma con l'animo triste. La battaglia che Vinicius Junior sta combattendo contro il razzismo è ormai di lungo corso ma nonostante i suoi sforzi il calciatore è uno tra i più bersagliati, tanto che lo stesso Ancelotti solo qualche tempo fa aveva parlato di una vera e propria persecuzione nei suoi confronti.

Così alla vigilia della sfida amichevole tra Spagna e Brasile Vinicius è scoppiato a piangere in sala stampa: "Io voglio solo giocare a calcio", queste le sue parole alle quali sono seguite lacrime inconsolabili: "Io voglio solo giocare a calcio, ma non posso. Perché sento che devo lottare per tutti i neri del mondo che non hanno voce e che soffrono il razzismo sulla propria pelle tutti i giorni. E non si possono difendere. Io so cosa vuol dire, l’ho vissuto: mio padre cercava lavoro, ma se per un posto era in concorrenza con un bianco il lavoro lo davano al bianco".

"Non ho mai pensato di andar via dalla Liga perché così facendo gliela darei vinta, è ciò che vogliono i razzisti. No, voglio restare qui, vincere e segnare così che questa gente veda la mia faccia da tutte le parti. Sono stanco, sono triste, ogni giorno più triste perché da quando ho fatto la mia prima denuncia gli episodi di razzismo sono aumentati, ma non mi fermo. Devo parlare per tutti coloro che non hanno voce", ha concluso la stella del Real Madrid.