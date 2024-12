Briga, il messaggio alla sua Lazio dopo la sconfitta con l'Inter - FOTO

L'Inter di Inzaghi ha fermato la Lazio di Baroni con un pesantissimo 6 a 0, difficile da digerire. Al triplice fischio la squadra ha chiesto scusa ai propri tifosi che non hanno mai smesso di supportarla e non inizieranno certo a farlo ora, nel momento del bisogno. Il popolo laziale ha applaudito e incoraggiato Zaccagni e compagni, mostrandosi al loro fianco ancora una volta. Briga si è unito al coro e via social ha scritto un "TI AMO" in maiuscolo per rendere ancor più l'idea, accompagnato due cuori uno bianco e uno celeste.

TI AMO 🩵 — BRIGA (@MattiaBriga) December 16, 2024

