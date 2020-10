Bruges - Lazio, Del Piero: "Un pareggio incredibilmente importante. Non era semplice..."

Una Lazio, quella impegnata questa sera in Champions contro il Bruges, che ottiene un punto prezioso nonostante le numerose defezioni e il possibile contraccolpo psicologico. A sottolineare la prova tutta grinta e cuore della squadra di Simone Inzaghi ci ha pensato Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport: "Questo pareggio è incredibilmente importante sotto l'aspetto morale e della compattezza della squadra con allenatore e società. Non era facile avere così tanti uomini fuori, così pochi giorni a disposizione e preparare una gara di altissimo livello come questa. Lo staff, l’allenatore sono fondamentali come lo è la società e come spesso lo sono i giocatori Hanno fatto molto bene e il risultato di oggi mi auguro che sia la conferma di quanto fatto la scorsa settimana".

