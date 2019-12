Budoni: "Lazio con più certezze, non sarà facile per Sarri"

Praticamente manca solo il giorno di vigilia. Le ultime 24 ore prima della data X, segnata in rosso sul calendario da qualche mese. Juventus - Lazio è alle porte e i biancocelesti non ci sarebbero potuti arrivare in condizioni migliori. Ecco perché, come pensa l'ex laziale Riccardo Budoni, la Supercoppa avrà un risultato tutt'altro che scontato. Le sue parole a Lazio Style Channel: “Sarà una partita molto equilibrata, sia la Lazio che la Juventus vi arrivano cariche. I bianconeri stanno ritrovando la forma dei loro giocatori migliori, ma la squadra di Inzaghi al momento ha più certezze tattiche. Penso che Sarri non rischierà il tridente, sarà un'arma che piuttosto userà a gara in corso. Sono convinto che la Juve si rivedrà a diverse il primo tempo dell'Olimpico, nel quale ha dominato. Poi è uscita fuori la Lazio vincendo la gara. Se la Juventus ha tanti giocatori in grado di indirizzare le partite, i biancocelesti vantano una grande qualità a centrocampo e molte soluzioni offensive: non sono una squadra facile da affrontare”.

SUPERCOPPA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

RIYAD, LA LAZIO SI ALLENA SUL CAMPO DELL'AL SHABAB - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE