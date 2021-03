Bulgaria - Italia, ecco dove vederla in tv e streaming

BULGARIA-ITALIA - Dopo lo 0-0 tra Spagna e Italia U21, questa sera tocca alla Nazionale maggiore di Roberto Mancini scendere in campo per la seconda partita del Gruppo C valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, dopo l'esordio vincente contro l'Irlanda del Nord (clicca qui per le probabili formazioni). Il match, che inizierà alle 20:45, verrà trasmesso in esclusiva tv dalla Rai sul canale Rai1 oppure sarà disponibile in streaming grazie all'app Rai Play.

Qualificazioni Mondiali, ecco i nazionali della Lazio impegnati oggi

Torna alla home page