Bundesliga, Bayern Monaco campione di Germania per la 30esima volta: decisivo Lewandowski

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania. La formazione bavarese ha superato in trasferta il Werder Brema (1-0) nell'incontro valido per la 32/a giornata di Bundesliga ed è ormai irraggiungibile in classifica per l'inseguitrice Borussia Dortmund. Decisiva la rete di Lewandowski al 43'. La squadra ospite ha chiuso in dieci per l'espulsione di Davies a dieci minuti dalla fine. Per il Bayern si tratta dell'ottavo titolo consecutivo in campionato, il trentesimo della sua storia.

CAMPIONI - Il successo sul Werder Brema consente alla squadra di Flick, arrivato a novembre in sostituzione dell'esonerato Kovac, di salire a quota 76 punti in classifica, a +10 dal Dortmund domani atteso in casa dai Mainz e di avere la matematica certezza del titolo con due giornate di anticipo. Per il capocannoniere Lewandowski, a segno questa sera su assist di Boateng, è il 31° centro in campionato. I bavaresi, alla 24/a vittoria stagionale in campionato, possono ancora togliersi altre soddisfazioni, inseguendo il sogno 'triplete': sono attesi dalla finale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen e sono ancora in corsa in Champions League, dove nell'andata degli ottavi hanno superato 3-0 a Londra il Chelsea. Negli altri incontri disputati in contemporanea, vittorie casalinghe del Friburgo per 2-1 sull'Hertha Berlino e dell'Union Berlino per 1-0 sul Paderborn.