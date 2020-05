Bundesliga, l'accusa di Subotic: "Nessuno ha interpellato i giocatori sulla ripresa"

"La Bundesliga riparte, ma nessuno ci ha consultato", è il succo del messaggio di Nevan Subotic, difensore serbo classe '88 che veste la maglia dell'Union Berlino. "Per quanto ne so, i giocatori non hanno influenzato il processo decisionale", ha detto nel corso di una intervista rilasciata a 'Deutschlandfunk'. "In Italia e in Inghilterra l'associazione dei calciatori è un'autorità che viene consultata in tali crisi. Questo però non è il caso della Germania". Una polemica che in Germania ha riacceso il dibattito, trovando l'appoggio di diversi calciatori. "Questo è un dato di fatto. Semplicemente, non abbiamo avuto un ruolo partecipativo in questa decisione", ha poi concluso.

