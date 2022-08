Buon compleanno a Demetrio Albertini: l'ex Lazio compie 51 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ricorrenza importante per Demetrio Albertini. L'ex centrocampista della Lazio spegne 51 candeline. Nato a Besana in Brianza ha vestito la maglia biancoceleste solo per una stagione in cui ha collezionato 35 presenze e 2 reti in tutte le competizioni. Ciò che però ha reso importante la sua avventura a Roma è la vittoria della Coppa Italia nel 2004 con l'affermazione nella doppia finale contro la Juventus. Nel corso della sua carriera ha militato per tantissimi anni al Milan di cui è stato una bandiera. Ha giocato anche con Padova, Atalanta, Atletico Madrid e Barcellona.