C'è ancora chi crede in Morrison: l'inglese riparte dal Middlesbrough

Eccolo, Ravel. Zaino in spalla, trolley in mano e via verso una nuova avventura. Sempre in Inghilterra, uno scalino più in basso. Dalla Premier - che l'ha bocciato ancora una volta - alla Championship, landa quasi felice. Più alla sua portata. Lo Sheffield United ci ha creduto ma ha dovuto cedere, già a settembre. Una sola presenza in campionato, due in Coppa di Lega. Così fino a gennaio, quando in FA Cup scendono in campo le ultime ruote del carro e quindi anche Morrison. Uscito dalla naftalina lo scorso 5 gennaio contro il Fylde: club che milita nell'equivalente Eccellenza nostrana. Un modo anche per dargli visibilità, far sapere al mondo che “tutto ok, è ancora vivo”. Metterlo sul mercato insomma. E ha funzionato. Incredibile a dirsi, l'ex Lazio aveva proposte anche dall'estero. Su tutte l'Ado Den Haag, nulla di fatto, ha “vinto” il Middlesbrough. All'ultimo giorno di mercato, la carriera di Morrison è stata salvata e rivalutata a un passo dalla sua probabile parola "Fine". Una nuova scommessa: “Ravel è un acquisto incredibile per noi” - parole del suo nuovo tecnico Jonathan Woodgate, riportate da Gianlucadimarzio.com - “È un giocatore di pura qualità, ha tanta esperienza e ci darà qualcosa di diverso. Ha il desiderio di fare bene e di affermarsi”. Qualcuno gli ha creduto ancora, e Ravel ringrazia: “Voglio solo giocare con continuità e vincere. Abbiamo giocatori di talento e credo che possiamo anche ottenere la promozione. Ai tifosi voglio regalare creatività, giocate e magari un po’ di gol…”. Domani compirà 27 anni. Eterno bambino, ma fino a un certo punto. Pronto per l'ennesima ultima chance.

