C. Lucarelli: "Immobile? Alla Nazionale manca il fuoriclasse..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristiano Lucarelli si è espresso anche su Ciro Immobile e sull'attacco della Nazionale, sottolineando qualche lacuna: "In Italia ci sono tanti ottimi giocatori, come Belotti o Immobile. Manca però il campione, quel fuoriclasse che la Nazionale italiana ha sempre espresso in quel ruolo lì. Di campioni in questo momento non ne possiamo sventolare. Però abbiamo un allenatore che sta facendo grandissime cose, basta vedere i ventuno risultati utili consecutivi in questo periodo nel quale ogni selezione è più evoluta e il nostro campionato è un po' sceso dalle primissime posizioni. Non essendocene uno, la speranza è che il leader sia il gruppo nella sua totalità".

Italia, al via la raccolta fondi a favore delle famiglie più fragili - FOTO

Italia, Evani: "La Nazionale è un vantaggio per tutti, i giocatori sono felici"

TORNA ALLA HOMEPAGE