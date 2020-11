Italia, Evani: "La Nazionale è un vantaggio per tutti, i giocatori sono felici"

Domani l'Italia chiuderà la serie di sfide di questa sosta con la partita contro la Bosnia. Questo pomeriggio il CT ad interim Evani (sostituirà l'ancora positivo Mancini, ndr) ha risposto così alla domanda fattagli sul rifiuto di alcune società verso la sosta per le nazionali: "Noi cerchiamo di fare del nostro meglio con i giocatori che vengono qui con entusiasmo. Noi non siamo fatti per fare polemica, è vero che purtroppo quando vengono da noi i calciatori ci sono delle squadre che gli viene a mancare quasi tutto l'organico, perché non ci sono solo gli italiani. Si trovano a rischiare qualche infortunio, qualche giocatore più affaticato. Credo che poi alla fine sia un vantaggio per tutti, perché tutto il movimento ne trae beneficio. I loro giocatori hanno più valore quando giocano in Nazionale".