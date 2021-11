Cagliari, Keita Balde costretto al ricovero in ospedale: il motivo

Brutte notizie in casa Cagliari e per Walter Mazzarri. Keita Balde infatti è stato costretto al ricovero presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari a causa di un ascesso retrotonsillare piuttosto importante.Il calciatore ha bisogno di cure specifiche per il caso e sicuramente non sarà a disposizione del mister per il prossimo impegno dei sardi contro l'Atalanta. Questo il comunicato del club: "Out Keita Baldé: il calciatore si trova ricoverato presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità di Cagliari, diretta dal dottor Carlo Loris Pelagatti, per via di un ascesso retro tonsillare che richiede specifiche cure ospedaliere. Le sue condizioni vengono monitorate dallo staff medico del Club".

