Cagliari - Lazio, consegnato il Premio Pulici ad Alessio Cragno - FOTO

"Le cose non accadono mai casualmente. La prima partita dopo la scomparsa di papà era il 22 dicembre, Lazio - Cagliari, il giorno del suo compleanno. In quell'occasione i rossoblu e Cragno ci hanno fatto recapitare la maglia del portiere con la firma di tutta la squadra. E lui (Felice Pulici ndr) era un grande estimatore del portiere del Cagliari. Quindi dare a Cragno la prima edizione del trofeo dedicato a papà ci riempie d'orgoglio". Così Gabriele Pulici, figlio di Felice, aveva parlato con commozione ai nostri microfoni in occasione dell'evento riguardante i Premi Scopigno e Pulici, appunto. Da quest'anno, infatti, al miglior portiere della Serie A e della Serie B viene consegnato questo riconoscimento in onore dello storico portiere della Lazio. E questa sera, a un anno esatto dalla sua scomparsa, Cragno e i biancocelesti si sono ritrovati ancora. Nonostante l'infortunio alla spalla che lo sta tenendo fuori da inizio stagione (rientrerà a gennaio, ndr), il portiere del Cagliari è sceso in campo nel pre-partita del match contro la Lazio per ricevere di persona il premio. Nulla accade per caso: ancora una volta Cragno e Pulici sembrano legati dal destino.