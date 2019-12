Cagliari - Lazio, dolci ricordi per Tommaso Rocchi: l’omaggio del club - VD

Domani sera alla Sardegna Arena Lazio e Cagliari si affronteranno nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. La gara contro i rossoblù evoca dolci ricordi nella mente di un ex biancoceleste. Si tratta di Tommaso Rocchi, che contro i sardi siglò il suo centesimo gol con l’aquila sul petto. Era il 30 ottobre 2011, e l’ex attaccante subentrò a Cissè al 39’, consegnando la palla in rete dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo. La Lazio concluse quella partita 3 a 0, ed il gol di Rocchi si aggiunse a quello di Senad Lulic e Miroslav Klose. Alla vigilia del match contro il Cagliari, il club capitolino ha ricordato quella partita speciale per l'ex bomber:

