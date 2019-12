Cagliari - Lazio, Patric: "Ogni partita è una finale, concentrati su noi stessi"

Prima del fischio d'inizio della partita di questa sera tra Lazio e Cagliari, ai microfoni di Lazio Style Channel si è fermato Patric, appena rientrato tra i convocati: "Mi sento bene, ho provato quattro giorni fa e le sensazioni sono buone. Ho lavorato con lo staff medico, era un piccolo infortunio, ora sono a posto. Il match? Dobbiamo pensare partita per partita, il Cagliari sta facendo un buonissimo campionato e vincere qui non è mai stato facile. Guardiamo al nostro percorso, oggi è una nuova finale per stare là sopra. Sarà difficile ma siamo una squadra fortissima che ce la può fare. Dobbiamo pensare ad ogni partita come a una finale, è sbagliato guardare sotto o sopra in classifica. Se ci concentriamo sul nostro percorso possiamo continuare su questa via. Ovviamente l'entusiasmo si crea con l'arrivo dei risultati, ma se rimaniamo concentrati faremo bene".

Nel pre partita di Cagliari - Lazio, il difensore biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Sarà difficile, ma bisognerà fare quello che sappiamo fare e riuscire a portare palla più possibile per poter far gol".