Cagliari, ritorno in campo per la squadra di Di Francesco: assenti Deiola e Duncan

Sarà il Cagliari di Di Francesco il prossimo avversario della Lazio in campionato nel match in programma domenica alle 20:45. Giornata di allenamento anche per i sardi: defaticamento per chi è sceso in campo contro il Sassuolo, una serie di partite a tema per il resto del gruppo. A riposo Alfred Duncan e Alessandro Deiola, il calciatore ghanese si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del Club. Deiola ha riportato in gara un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che necessiterà di ulteriori accertamenti.

