Cagni: "La Juve ha sbagliato all'inizio. Doveva prendere Inzaghi..."

La sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia ha sollevato non poche polemiche, riconducibili principalmente all'operato di Maurizio Sarri. Che adesso diventa il principale colpevole dell'insuccesso bianconero. "Se tu prendi un allenatore come Sarri devi avere una squadra che ha bisogno di un indirizzo tattico preciso perché sappiamo come allena", ha detto mister Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio. Continuando poi: "L'errore è iniziale della Juventus, avrei preso Inzaghi. Tecnicamente avrei scelto un allenatore capace di gestire grandi giocatori e non imporre uno stile di gioco. I grandi giocatori non vogliono imposizioni, vogliono essere lasciati liberi".