Calcio femminile, Ulivieri sulla A a 10 squadre: "Scelta giusta, bisogna alzare il livello di qualità"

Intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioFemminile, Renzo Ulivieri ha parlato del passaggio della Serie A femminile a 10 squadre a partire dalla prossima stagione. Il tecnico del Pontedera ha spiegato il suo punto di vista: "Vediamo come ci avvicineremo al professionismo. È un passaggio tutto da scoprire, molto delicato. La scelta di portare a 10 le squadre in Serie A è una scelta giusta. Il calcio italiano ha preso esempio da realtà internazionali che funzionano. La Serie A deve alzare ancora il suo livello di qualità, ma va detto che anche il torneo cadetto sta crescendo. Ed è destinato a crescere ulteriormente visto che sarà arricchito da club importanti. A pioggia ci sarà una crescita di tutti i campionati - continua Ulivieri parlando di altre riforme necessarie - Vorrei che fosse chiarita la figura del procuratore. Noi rispettiamo le regole e al Pontedera non trattiamo con i procuratori, ma quasi tutte le altre società si comportano diversamente. Vediamo come affrontare questa cosa. Il mio Pontedera ha poche calciatrici anche perché i procuratori si sono passati la parola e non ci mandano le ragazze".

