Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Riccardo Cucchi ha parlato di Sarri e della prima uscita stagionale sul campo dell'Empoli: "La prima volta che ebbi possibilità di vedere l'Empoli di Sarri mi colpì moltissimo. Mi piaceva per come giocava. A Napoli ha trovato delle condizioni molto diverse e quel gruppo è ricordato sempre con nostalgia. Sono convinto che sia un esteta, credo possa far bene. Non vorrei apparire troppo ottimista, alla Lazio ha trovato le condizioni ideali. La Juventus avrebbe potuto sfruttarlo meglio, le pressioni che gravano sui bianconeri sono enormi. Sarri ha bisogno di tempo per insegnare la sua filosofia. Nella Lazio credo che le condizioni ci siano. C'è voglia di sperimentare, di scommettere sul futuro. L'ambiente è sereno".

"MILINKOVIC MI HA IMPRESSIONATO" - "Ci vorrà tempo prima di vedere gli effetti del modo di lavorare di Sarri, ma credo che lui abbia a disposizione un materiale tecnico buono e che abbia trovato un ambiente idoneo con la grande stima dei suoi ragazzi e dei tifosi della Lazio. Ci sono tutte le premesse affinché il lavoro possa dare dei risultati. L'importante è avere pazienza, lo dico a me stesso e lo dico ai tifosi. Milinkovic mi ha impressionato perché la sua è stata una prestazione sontuosa. Ho l'impressione che sia stato uno dei più svegli, uno dei più reattivi alle idee di Sarri. Credo che ne abbia già tratto un vantaggio. Se riuscirà a cogliere tutte le sfumature del lavoro del nuovo tecnico, diventerà ancora più forte, forse il giocatore simbolo della Lazio".

Cucchi: "Sarri? Alla Lazio le condizioni ideali. Milinkovic mi ha impressionato, credo che..."

