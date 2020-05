Calcio in lutto: morto a 23 anni Mbulu, difensore del Morecambe

Una tragedia colpisce il calcio inglese. È venuto a mancare, infatti, il giovane difensore Christian Mbulu. Il 23enne, difensore del Morecambe, club di League Two inglese, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Cottam. La morte sarebbe arrivata, riporta Sky Sport, per cause naturali. Il club ha pubblicato immediatamente una nota sul proprio sito ufficiale: "Siamo tutti rattristanti nell'apprendere la notizia della morte di Christian e vorremmo estendere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto triste. Aveva solo 23 anni e la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa è stata uno shock per tutti noi". Al cordoglio del suo ultimo club si è unito, infine, anche quello dell'assocalciatori inglese e delle sue precedenti squadre.

