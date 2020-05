Calciomercato Lazio, giallo Hagi: il Genk annuncia la cessione ai Rangers, ma poi...

Le voci che danno la Lazio fortemente interessata per Ianis Hagi si inseguono da diverso tempo e, soprattutto in Romania, continuano ad essere insistenti. Eppure, come riporta corrieredellosport.it, il romeno è finito al centro di un episodio di mercato singolare: dopo che dall'Inghilterra è arrivata la voce della volontà dei Rangers di versare i 5 milioni di euro per il riscatto definitivo al Genk, nella giornata di ieri è addirittura comparso sul sito del club belga un comunicato che ufficializzava l'avvenuta cessione di Hagi. Un annuncio che però è sparito poco dopo. Una situazione dubbia, che però non taglierebbe fuori dai giochi la Lazio neanche in caso di riscatto da parte dei Rangers, che eventualmente potrebbero utilizzare Hagi come un investimento da rimettere subito sul mercato ad un prezzo più alto. La Lazio sta a guardare, non sono ancora stati fatti passi ufficiali verso Hagi.