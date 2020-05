Ripresa Serie A, ipotesi play-off sempre più lontana: classifica cristallizzata in caso di stop

La Serie A mette nel mirino la ripartenza. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i club non gradiscono l'ipotesi play-off e play-out, dunque la FIGC lavora per trovare una soluzione nel caso il campionato dovesse nuovamente fermarsi a causa di nuovi contagi. Qualora l'alternativa dei play-off venisse del tutto accantonata, come indica l'orientamento dei club verso la ripartenza standard, sarebbe possibile un unico scenario. La classifica verrebbe cristallizzata al momento dello stop, lo Scudetto sarebbe assegnato a chi al momento si trova in testa e così a cascata i posti Champions League, Europa League e le retrocessioni.