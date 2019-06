Calcio, malore per Gigi Simoni: l'ex allenatore è in condizioni critiche

Un grande uomo di campo, rispettato da tutti nell'ambiente: “l'allenatore gentiluomo”, Luigi Simoni, è stato ricoverato poco fa all'ospedale Cisanello di Pisa. Si trova in terapia intensiva dopo aver accusato un malore nella sua casa (in provincia di Pisa), le condizioni dell'ex tecnico sarebbero critiche. Tra i tanti club allenati in carriera, Simoni ha guidato anche la Lazio nella stagione di Serie B 1985-86. Ha compiuto 80 anni lo scorso 22 gennaio.

