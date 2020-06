Calcio, torna il sabato all'insegna del pallone: Liga, Bundes e Coppa Italia

Ora sì che i weekend tornano ad avere lo stesso sapore di prima. Finalmente si torna a giocare, ovunque. Sono tantissime le partite in programma quest'oggi: dalla seconda semifinale di Coppa Italia, alla Bundesliga (giornata che potrebbe decretare il titolo) fino alla Liga spagnola.

BUNDESLIGA: A quattro giornate dalla fine del campionato tedesco, potrebbe essere decretata già oggi la squadra campione. Il Bayern Monaco è a un passo dal 30esimo titolo della sua storia e, se dovesse vincere contro il Moenchengladbach (e con la non vittoria del Dortmund), si laureerebbe campione di Germania.

LIGA: Riparte anche la Liga. Il campionato spagnolo a dir il vero ha già riaperto i battenti due giorni fa con la vittoria del Siviglia sul Betis, ma oggi gli appassionati di calcio potranno farsi una bella scorpacciata: quattro partite in programma dalle 14 fino alla 22 con il Barcellona in casa del Maiorca.

COPPA ITALIA: E poi c'è la Coppa Italia. L'ultimo antipasto della ripresa italiana: dal prossimo weekend si ricomincerà con il campionato. Ma intanto stasera al San Paolo, il Napoli ospiterà l'Inter di Conte in un match dal dentro o fuori. Chi vince va in finale con Juventus. Un'occasione ghiotta per entrambe le squadre che, vincendo oggi, avranno la possibilità di giocarsi in una partita secca la Coppa Italia.

TUTTE LE PARTITE DI OGGI:

Napoli - Inter (ore 21)

Espanyol-Deportivo Alaves (ore 14)

Celta Vigo-Villareal (ore 17)

Leganes-Real Valladolid (ore 19.30)

Maiorca-Barcellona (ore 22)

Colonia-Union Berlino ((15.30)

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund (15.30)

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte (15.30)

Paderborn-Werder Brema (15.30)

Wolfsburg-Friburgo (15.30)

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (18.30)