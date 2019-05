Calciomercato allenatore Lazio, Liverani: "Per una big parlerei con il Lecce"

Rimane ancora il punto interrogativo sul futuro di Inzaghi alla Lazio. L'incontro decisivo con il presidente Lotito non è ancora arrivato, nonostante la questione sia ormai aperta dalla notte del trionfo in Coppa Italia. Tra i nomi tirati in ballo in questi ultimi giorni c'è anche quello di Fabio Liverani, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo futuro: "Non riuscirei mai ad andare via da Lecce per una società di pari livello. Se ci dovesse essere l'interesse di una società che possa garantirmi un futuro importante, ne parlerei sicuramente con la mia società".

