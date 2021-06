Calciomercato, Ceccarini: "La Lazio insiste per Cragno"

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire chi siederà sulla panchina della Lazio nella prossima stagione, si comincia a costruire anche la rosa della prossima stagione. Tra i nomi emersi negli ultimi mesi c'è anche quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari autore di un ottimo campionato ma tagliato dalla lista di Mancini per l'Europeo. Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset, ha scritto su Twitter: "La Lazio intanto insiste per Cragno". Con Strakosha che ha il contratto in scadenza nel 2022, i biancocelesti devono decidere il da farsi. L'estremo difensore del Cagliari potrebbe essere il profilo giusto da affiancare a Reina. Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore, ma il numero uno è negli obiettivi dei capitolini da tempo. Sarà questa la volta giusta?