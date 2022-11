Calciomercato, dalla Spagna: "Anche un club di Liga su Muriqi". E la Lazio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Vedat Muriqi in estate ha lasciato la Lazio per circa 9 milioni di euro, trasferendosi a titolo definitivo al Maiorca. In meno di un anno, il Pirata è entrato nel cuore di tutti i tifosi maiorchini a suon di gol e di ottime prestazioni. In questo modo Muriqi ha attirato su di sé l'attenzione di personaggi come Luis Enrique che ha speso bellissime parole per lui o di Unay Emery che lo vorrebbe portare all'Aston Villa, ma non solo. Secondo quanto riporta fichajes.net, anche i dirigenti del Siviglia, Monchi in particolar modo, avrebbero mostrato interesse nei confronti del giocatore kosovaro che nelle Baleari ha trovato il tanto cercato riscatto. In questi giorni il Maiorca ha stabilito il suo prezzo, aldilà dell'importante clausola che con i procuratori hanno deciso di inserire al momento dell'accordo. Se Aston Villa e Siviglia sono interessate a Muriqi saranno costretti a formulare importanti offerte, con la Lazio che in disparte osserva interessata ogni tipo di avvenimento. La società biancoceleste tifa per una cessione al prezzo più alto possibile, in virtù della percentuale sulla rivendita stabilita con il Maiorca.