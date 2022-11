Calciomercato, il Maiorca fissa il prezzo per Muriqi: i dettagli

Il calciatore kosovaro è finito nel mirino di molti club tra cui l'Aston Villa che potrebbe provare l'assalto già a gennaio...

CALCIOMERCATO - Vedat Muriqi è uno degli uomini che più si è messo in mostra in Liga. L'ex Lazio sta trascinando il Maiorca. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di Luis Enrique che per lui ha speso parole al miele. Non solo, perchè il kosovaro è finito sul taccuino di molti club europei. Villarreal, Siviglia e almeno un paio di squadre della Premier sarebbero sulle sue tracce. L'Aston Villa soprattutto segue le gesta del Pirata. Il Maiorca, dal canto suo, vorrebbe tenere il calciatore che ha giurato fedeltà al club isolano. Tuttavia gli iberici potrebbero cambiare idea davanti a un'offerta irrinunciabile. Muriqi ha una clausola rescissoria che dovrebbe sfiorare i 40 milioni ma gli inglesi potrebbero anche riuscire a spuntarla per molto meno. In Spagna sono convinti che il Maiorca vorrebbe incassare non meno di 20 milioni per privarsi del centravanti. Una plusvalenza importante per un calciatore costato poco più di nove in estate, cifra a cui potrebbe aggiungersi anche una percentuale da destinare alle casse della Lazio. Gli iberici, infatti, dovranno fare i conti anche con questo paletto che potrebbe spingerli a chiedere ancora di più per il Pirata. La Lazio è spettatrice interessata.

Pubblicato il 26/11