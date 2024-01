Calciomercato | Hellas Verona, occhi su un obiettivo della Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli addii di Terracciano e Faraoni, e le imminenti cessioni di Djuric e Ngonge, il Verona è in procinto di perdere un altro giocatore. Si tratta di Josh Doig, grande rivelazione dello scorso campionato ormai sempre più vicino ad accasarsi al Sassuolo per sei milioni più bonus. Per questo, i gialloblù si stanno muovendo sul mercato per trovare un sostituto sulla fascia dello scozzese.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il ds Sogliano avrebbe stilato una lista di possibili acquisti per gennaio. Tra questi figura anche Emanuele Valeri, grande obiettivo della Lazio ormai in scadenza di contratto con la Cremonese. Il classe '98 sta aspettando di trasferirsi nella Capitale a parametro zero a giugno, ma intanto gli scaligeri vorrebbero prenderlo in prestito per sei mesi. Gli altri profili sondati sono quelli di Vinagre, Yilmaz e Bakker.