Calciomercato, il Borussia Dortmund accelera per Dragowski: le ultime

Potrebbe essere in Bundesliga il futuro di Bartlomiej Dragowski. Il Borussia Dortmund avrebbe accelerato per portare il portiere in Germania. I gialloneri avrebbero offerto alla Fiorentina dieci milioni più 2 di bonus legati al piazzamento Champions. Il club viola ci starebbe seriamente pensando visto che l'estremo difensore era uno dei candidati a partire. Il giocatore era stato accostato alla Lazio e all'Atalanta, ma la mossa del Borussia Dortmund potrebbe cambiare le carte in tavola. I toscani, qualora dovessero accettare, potrebbero usare il cash incassato per dare l'assalto a Sergio Oliveira e Jesus Corona del Porto. I lusitani valutano i due tanti soldi e la prima offerta di 15 milioni per il centrocampista è stata rispedita al mittente. Tornando al Borussia Dortmund, qualora dovesse diventare ufficiale l'arrivo di Dragowski, andrebbe sfilata dalle pretendenti per Thomas Strakosha. Nei mesi scorsi si era parlato di sondaggi da parte dei tedeschi per l'albanese, finito ai margini con la Lazio nell'ultimo anno dell'era Inzaghi. Bisognerà capire cosa accadrà e chi arriverà sulla panchina biancoceleste ricordando anche che il contratto del numero uno scade a giugno del 2022. Una volta individuato il tecnico si dovrà passare all'azione: proseguire insieme oppure separarsi. Le prossime settimane saranno decisive.