Calciomercato, il Valencia su David Silva: ma il club non riesce a pagare gli stipendi. E la Liga è a rischio...

Il Valencia, che negli ultimi giorni sembra una delle concorrenti della Lazio nella lotta per David Silva, ha seri problemi finanziari. In mattinata, riporta il quotidiano Las Provincias, la squadra ha avuto un incontro con il direttore finanziario del club: i giocatori sono stati messi al corrente della situazione che sta attraversando la società. Inoltre la dirigenza avrebbe proposto al gruppo di ricevere gli stipendi tramite cambiali datate settembre 2021, con il secco "no" dell'intera rosa. Il rifiuto sembra addirittura mettere a rischio la possibilità che il club possa iscriversi alla prossima edizione de La Liga. Una delle condizioni stabilite per la partecipazione alla competizione è, infatti, essere in regola con i pagamenti. Nel caso in cui non si saldasse il debito optando per una soluzione d'emergenza, il Valencia potrebbe non essere in grado di giocare la stagione 2020/2011. In una situazione così drammatica, sembra davvero complicato pensare che gli spagnoli vogliano far fronte anche al contratto di David Silva, un triennale da circa due milioni a stagione. Cifra inferiore rispetto a quella offerta dalla Lazio al 'Mago', ma comunque importante. Sicuramente non alla portata di un club in difficoltà economica, con un pesante debito nei confronti dei calciatori e il rischio di non potersi iscrivere al campionato dietro l'angolo.

