Calciomercato, il Verona pensa al dopo Kumbulla: preso Cetin dalla Roma

Si muove il mercato del Verona nel reparto arretrato. Come riporta Sky, i gialloblù sono ad un passo da Mert Cetin che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. L'accordo per il difensore turco è un chiaro segnale di tutela da parte del club, date le quasi certe partenze di Rrahmani e, soprattutto, Kumbulla. L'albanese è sulla lista dei desideri di diverse squadre, su tutte Lazio e Inter, e dopo aver trovato il suo sostituto la società potrebbe accelerare la trattativa per il suo trasferimento.

