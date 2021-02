Calciomercato, l'agente di Hysaj: "A fine stagione lascerà il Napoli"

Ai microfoni di Radio Marte Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rivelato il destino del suo assistito: "A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso ma fino al termine del campionato dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso, a lui come a Maksimovic: sono a scadenza e stanno dando l'anima per il Napoli". Il terzino in passato è stato nel mirino del ds della Lazio Igli Tare e su di lui a giugno si scatenerà una folta concorrenza per il tesseramento da svincolato.

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI SCARICO A FORMELLO

INTER - LAZIO, L'INVITO SOCIAL DI MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE