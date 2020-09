Calciomercato, l'Olanda pensa ad Allegri: la risposta del tecnico

CALCIOMERCATO - Massimiliano Allegri non sarà il nuovo ct dell'Olanda. Il tecnico toscano sarebbe stato contattato dalla Federazione Olandese che aveva pensato a lui come successore di Ronald Koeman. L'ex Juventus, come riporta Sky Sport, avrebbe gentilmente ringraziato ma non avrebbe accettato. Da oltre un anno il mister non siede su una panchina, ma la sua priorità resta una squadra di club. Unica eccezione sarebbe per allenare l'Italia, ma al momento Allegri preferisce aspettare un progetto che lo convinca.

