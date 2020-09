Calciomercato, la Sampdoria accelera per Keita: le novità

CALCIOMERCATO - La Sampdoria è molto vicina a Keita Balde Diao. Il senegalese, dopo le esperienze con Lazio e Inter, sarebbe pronto a vestire la terza maglia in Serie A. Il classe'95 è ai margini del Monaco che è disposto a cederlo. L'operazione dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il giocatore ha già dato la disponibilità al trasferimento a Genova, ma resta da definire un dettaglio importante. Keita percepisce in Francia circa 3 milioni di euro a stagione, cifra che i blucerchiati non vorrebbero pagare interamente. Se il club del Principato contribuirà allo stipendio dell'attaccante l'operazione potrebbe andare in porto già nelle prossime ore. Le parti sono al lavoro per cercare l'intesa.

