Calciomercato Lazio, Alberto Moreno sul futuro: "Tutte le porte aperte"

Si è parlato di Alberto Moreno in chiave Lazio qualche mese fa, in occasione della sua visita romana all'amico Lucas Leiva. Nel frattempo lo spagnolo ha vinto una Champions League con il Liverpool e ora si prepara a salutare i Reds in scadenza di contratto per scegliere la nuova meta. Come confidato ai cronisti presenti ieri sera in mixed zone, questa la sua idea per il futuro: “Per il prossimo anno non chiudo le porte a nessun paese, ma tornare in Spagna sarebbe speciale e mi piacerebbe star vicino alla famiglia e agli amici. Tutte le porte sono aperte”.

LAZIO, IL MATRIMONIO CON INZAGHI CONTINUA

CACIOMERCATO LAZIO, FARES NELLA LISTA

TORNA ALLA HOME PAGE