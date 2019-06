Inzaghi-Lazio, il matrimonio continua: presto la firma sul rinnovo

Ore di stallo, di indecisione. Inzaghi resta? O la Lazio dovrà ripartire da un nuovo tecnico? Dopo l’incontro di venerdì scorso, la vicenda si era impantanata, nessun contatto diretto tra presidente e allenatore, nessun segnale di distensione. Per questo il pessimismo aveva cominciato a farla da padrone. Nelle ultime ore, però, grazie all’opera di mediazione del direttore sportivo Tare ecco che le parti hanno ricominciato a confrontarsi e ad avvicinarsi. Il ds ha fatto intendere all’allenatore che il progetto non si fermerà, che l’intenzione della società è quella di crescere e che se anche dovesse partire un big allora verrà rimpiazzato in modo adeguato. Insomma la Lazio sarà competitiva per la zona Champions. Un’opera di convincimento che ha portato le nuvole a diradarsi. C’è poi un altro fattore da non trascurare. Inzaghi sperava nella chiamata della Juventus, in virtù della vecchia amicizia e della stima che Paratici ha di lui, avrebbe lasciato Roma solo per un upgrade totale. Ma la panchina bianconera sembra destinata ormai ad altro padrone e allora ecco che la situazione ha cominciato a evolversi. Nelle prossime ore, probabilmente già domenica sera, ci sarà il meeting tanto atteso tra Lotito e Inzaghi. Un incontro che finalmente metterà la parola fine alla vicenda e sancirà il prosieguo del matrimonio tra Simone e la Lazio. Firma e rinnovo fino a giugno 2021 con sostanziale adeguamento del contratto. Per continuare insieme. Lasciandosi alle spalle le turbolenze dell’ultima settimana. La più complicata nei 20 anni biancocelesti di Inzaghi.

Pubblicato l'1/06 alle 18:20