Calciomercato Lazio, altro club su Muriqi: sondaggio dall'Inghilterra

Vedat Muriqi, centravanti kosovaro del Fenerbahce, è uno degli osservati speciali in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In Kosovo si era parlato di emissari di Lazio, Tottenham e Atletico Madrid per la partita disputata contro il Montenegro, in cui il classe '94 ha realizzato un gol. In passato anche Fiorentina, Napoli e addirittura Juventus erano state accostate, dopo un grande inizio di stagione tra club e Nazionale. Il Daily Mirror aggiunge alla corsa il Bournemouth, che sta sondando il mercato per non farsi trovare impreparato in previsione di una cessione di Wilson al Manchester United. Il club inglese avrebbe già sondato il terreno, anche se per accaparrarsi Muriqi la concorrenza da vincere è di alto livello.

