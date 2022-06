Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Minamino: la situazione

Minamino oggi è uno dei sogni di mercato della Lazio.Un nome importante ma difficile da raggiungere per le richieste economiche e la concorrenza...

La Lazio ha come obiettivo di mercato anche quello di acquistare un vice Immobile. I nomi fatti in queste settimane sono quelli di Dries Mertens in uscita dal Napoli, la possibile permanenza di Jovane Cabral e Takumi Minamino del Liverpool. Quest'ultimo è in uscita dai Reds, i quali hanno fatto sapere di essere disposti a cederlo ma solo per una cifra, come anticipato dalla nostra redazione, intorno ai 20 milioni di euro. Una richiesta senz'altro importante, ma utile a scremare una concorrenza che resta però elevata. Oltre alla Lazio, secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, si sarebbero interessati anche l'Atalanta in Italia e dall'estero club come il Leeds, il Wolverhampton, il Southampton e il Monaco.

Le richieste del Liverpool sono un ostacolo importante, soprattutto per i club italiani, meno per quelli inglesi. Più abbordabile, invece, la richiesta d'ingaggio che è di circa 2,7 milioni di euro. La Lazio, come spiegato in esclusiva, non ha avviato ancora una trattativa, al momento si tratterebbe di un semplice interesse, un nome che stuzzica le fantasie della dirigenza. Può essere definito un sogno di mercato. La concorrenza per Minamino è un altro problema da non sottovalutare, soprattutto per i club di Premier che, su tutti, hanno disponibilità economiche più alte e questo inevitabilmente li porta in vantaggio su tutte le altre.