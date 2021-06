Calciomercato Lazio, ballottaggio terzini: ma due nomi sono in pole

RASSEGNA STAMPA - Ballottaggio terzini in casa Lazio. Si rincorrono nomi per la fascia sinistra, ma da giorni ce ne sono due in pole. Si tratta di Elseid Hysaj e Fabrizio Angileri, entrambi classe '94. Il primo, ricorda la rassegna stampa di Radiosei, è il pupillo di Maurizio Sarri, l'altro è più un obiettivo dei ds Tare, pronto a scandagliare il mercato sudamericano per aggiungere innesti alla rosa biancoceleste. L'ex Napoli è, inevitabilmente, il profilo più facile da raggiungere: concluso il contratto col club azzurro, per acquistarlo non bisognerà parlare con nessuno, se non con il suo entourage. Può giocare sia a destra che a sinistra. Considerando anche la presenza di Marusic, che dovrà rinnovare il proprio contratto, la Lazio avrebbe così a disposizione due elementi interscambiabili. Possibile contratto di cinque anni per superare la concorrenza delle squadre interessate. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, con l'incontro con l'agente per affondare il colpo.

ANGILERI - Nel frattempo, in Argentina continuano ad accostare Angileri alla Lazio. Il River vorrebbe cederlo, l'unico che cerca di trattenerlo è il tecnico, Marcelo Gallardo. Anche in questo caso l'affare potrebbe sbloccarsi la settimana prossima. Si parla di una clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Ha come idoli Marcelo e Tagliafico. Da giovane faceva l'esterno alto, Heinze lo impiegava dalla parte opposta nel 2015 col Godoy Cruz. L'arretramento avvenne due anni dopo con Lucas Bernardi in panchina. A distanza di pochi anni, proprio questo cambio di ruolo potrebbe permetterli di sbarcare in Serie A. Rimangono sullo sfondo altri tre giocatori: Grimaldo, Nuno Tavares e Augustinsson.

