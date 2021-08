Calciomercato Lazio, Basic protagonista con il Bordeaux: suo l'assist del 2-2

CALCIOMERCATO LAZIO - Toma Basic è sempre vicino alla Lazio. Il giocatore si è promesso da giorni al club biancoceleste che prima deve risolvere la grana dell'indice di liquidità. Il croato nel frattempo continua a essere protagonista con il Bordeaux. I girondini di Vladimir Petkovic hanno rimontato un doppio svantaggio contro l'Olympique Marsiglia. Nella ripresa la squadra della Nuova Aquitania hanno cambiato marcia recuperando e strappando un prezioso punto. Titolare e in campo per 68 minuti, Basic è stato anche l'autore del definitivo 2-2 firmato da Oudin. Nella prima frazione spavento per Kalu che è svenuto in campo, riprendendo i sensi pochi istanti dopo i tempestivi soccorsi. Il giocatore, tuttavia, ha lasciato il campo al 14' per essere sottoposto ai controlli di rito.

Scritto il 15/8/2021

